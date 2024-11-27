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Росреестр по РТ обследовал свыше 400 пунктов государственной геодезической сети
В Татарстане завершена проверка пунктов государственной геодезической сети. Специалисты Управления Росреестра по РТ изучили 428 таких объектов, рассказали в пресс-службе ведомства.
Пункты создаются для создания и сохранения государственных систем координат и обеспечения создания сетей спецназначения, необходимых для проведения геодезических и картографических работ. Обследование организовано в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных».
Специалисты находят пункт на местности, проверяют состояние его элементов: наружного знака, верхней марки центра пункта, внешнего оформления, изучают сохранность ориентирных пунктов. В заключение они документально оформляют результаты проверки.
По словам начальника отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Ильсура Каримова, работы проводятся после схода снега и до посевных работ. Завершают их к октябрю.
«Специалисты определяют их координаты и вносят информацию об охранных зонах в ЕГРН. К сожалению, не все пункты находятся в хорошем состоянии и пригодны для использования», — добавил он.
В Росреестре по РТ напомнили, что при повреждении или уничтожении геодезических пунктов правообладатели объектов недвижимости, на которых расположены объекты, а также лица, выполняющие геодезические и картографические работы, должны уведомить Роскадастр. Сделать это нужно в течение 15 календарных дней со дня обнаружения.
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