Росреестр по РТ обследовал свыше 400 пунктов государственной геодезической сети

В Татарстане завершена проверка пунктов государственной геодезической сети. Специалисты Управления Росреестра по РТ изучили 428 таких объектов, рассказали в пресс-службе ведомства.

Пункты создаются для создания и сохранения государственных систем координат и обеспечения создания сетей спецназначения, необходимых для проведения геодезических и картографических работ. Обследование организовано в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Специалисты находят пункт на местности, проверяют состояние его элементов: наружного знака, верхней марки центра пункта, внешнего оформления, изучают сохранность ориентирных пунктов. В заключение они документально оформляют результаты проверки.

По словам начальника отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Ильсура Каримова, работы проводятся после схода снега и до посевных работ. Завершают их к октябрю.

«Специалисты определяют их координаты и вносят информацию об охранных зонах в ЕГРН. К сожалению, не все пункты находятся в хорошем состоянии и пригодны для использования», — добавил он.

В Росреестре по РТ напомнили, что при повреждении или уничтожении геодезических пунктов правообладатели объектов недвижимости, на которых расположены объекты, а также лица, выполняющие геодезические и картографические работы, должны уведомить Роскадастр. Сделать это нужно в течение 15 календарных дней со дня обнаружения.