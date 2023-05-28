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Росреестр по РТ обнаружил 15,5 тыс. объектов, сведений о правах на которые нет в ЕГРН
В Татарстане Росреестр проверил около 200 тыс. объектов недвижимости. В результате оказалось, что сведения о правах более чем на 15,5 тыс. из них отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.
Всего же в республике насчитывается примерно 500 тыс. объектов, информации о которых нет в ЕГРН. Это имущество тех собственников, которые приобрели дома, квартиры и земельные участки, права на которые возникли до 31 января 1998 года, когда вступил в силу закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Работа по наполнению реестра полными и достоверными сведениями должна быть завершена к 1 января 2027 года. Соответствующая новелла была принята в июне 2021 года.
Отсутствие информации о правах на объекты в Едином государственном реестре недвижимости означает уязвимость перед мошенниками, а также невозможность совершения юридически значимых действий с недвижимостью. При этом полномочия по поиску владельцев ранее учтенной недвижимости возложены на органы местного самоуправления, курируют эту деятельность Росреестр и Минземимущество РТ, напомнили в ведомстве.
На сегодняшний день в Татарстане проведена работа в отношении 197 тыс. ранее учтенных объектов недвижимости. Наиболее активно она ведется в Агрызском, Апастовском, Верхнеуслонском и Балтасинском районах. Впрочем, случаи отсутствия в ЕГРН данных о ранее учтенных объектах недвижимости могут быть выявлены также при запросе правообладателем сведений из реестра.
«Если заявитель запросил выписку из ЕГРН и в полученном документе не обнаружил сведений о своей недвижимости, мы обработаем такой запрос и инициируем (при наличии правоустанавливающих документов <…>) внесение сведений о ранее учтенном объекте недвижимости в ЕГРН. После принятия государственным регистратором решения о внесении в ЕГРН такого объекта в качестве ранее учтенного и присвоения кадастрового номера объекту, специалисты нашего Филиала формируют запрашиваемый документ. Ежемесячно нами обрабатывается порядка 200 таких запросов», — пояснил директор филиала Роскадастра по РТ Артем Костин.
Вместе с тем Росреестр Татарстана рекомендует жителям республики самостоятельно обращаться в МФЦ с правоустанавливающими документами на недвижимость за внесением сведений о ранее возникших правах в ЕГРН.
«<…> необходимо иметь в виду, что внесение данных сведений от лица муниципалитета не приравнивается к государственной регистрации права! Чтобы стать полноценным собственником, правообладателю необходимо самому обратиться с правоустанавливающими документами за регистрацией права», — подчеркнул руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров.
По данным ведомства, с начала действия закона по заявлениям собственников в регионе зарегистрированы права на 5399 объектов недвижимости.
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