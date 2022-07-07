Росреестр по РТ: «Дачная амнистия 2.0» облегчила жизнь наследников земельных участков

С 1 июля 2022 года «Дачная амнистия 2.0» упростила процедуру наследования земельных участков. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по РТ Эндже Мухаметгалиева.

«Раньше возникали проблемы у наследников. Если дедушка владел земельным участком на праве постоянного бессрочного пользования и умер, то такой участок по наследству не переходил. Теперь эти виды прав законом приравниваются к праву собственности, даже не нужно переоформлять их. Таким образом, закон облегчил жизнь наследникам. Им не нужно будет выкупать участок или признавать право собственности в суде», – сказала она.

Так, земельный участок, предоставленный гражданину до 30 октября 2001 года на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, приравнивается к собственности, переходящей по наследству. В таких случаях нотариус самостоятельно направляет в Росреестр документы для регистрации права собственности на земельный участок.

При наличии документов старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования, к примеру свидетельства о праве на землю, наследник сможет распоряжаться своим земельным участком – продать его, сдать в аренду и пр.