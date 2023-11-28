Росреестр планирует полностью перейти на онлайн-взаимодействие с банками и застройщиками

Фото: © пресс-служба Росреестра РТ

Росреестр Татарстана с нового года планирует полностью перейти на электронное взаимодействие с юридическими лицами. Прежде всего, это коснется банков и застройщиков. Такие планы были озвучены на круглом столе «Цифровизация ипотеки», который прошел сегодня в ведомстве.

На круглом столе пояснили, что предлагается дополнить федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» пунктами, согласно которым представлять заявления на кадастровый учет, регистрацию прав, а также регистрацию договоров участия в долевом строительстве юридическим лицам можно будет только в электронном виде.

Актуальность вопроса объясняется тем, что при покупке недвижимости, как на первичном, так и вторичном рынке, в большинстве случаев используются кредитные средства. Так, в октябре в Росреестр Татарстана поступило около семи тысяч онлайн-заявлений, что составляет 88% от общего количества обращений от банков.

Замруководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова пояснила, что в настоящее время в Татарстане менее чем за сутки регистрируется 96% электронных ипотек. «В прошлом году данный показатель составлял 73%. Для сравнения: в 2021-м году, когда проект только стартовал, за 24 часа регистрировалось всего 9% ипотек», – сказала она.

В то же время Бурганова отметила, что всем участникам процесса необходимо успеть принять дополнительные организационные меры, которые позволят с нового года плавно перейти на стопроцентное онлайн-взаимодействие. Представители банковского сообщества также выразили заинтересованность в полном переходе и техническую готовность для этого.