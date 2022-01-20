Росреестр ответит на вопросы татарстанцев о земельном законодательстве

Сегодня специалисты Управления Росреестра Татарстана проведут горячую линию, где ответят на вопросы о земельном законодательстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Если у вас нарушены границы земельного участка или возник спор с соседями, либо вы не знаете куда обратиться по факту самовольного захвата территорий — на эти и другие вопросы 20 января с 10 до 11 часов ответят эксперты Росреестра Татарстана во время горячей линии», – говорится в сообщении Росреестра по РТ.

Задать интересующий вопрос в Казани можно по номеру +7 (843) 255-25-71, другие телефоны указаны на сайте управления.

Специалисты будут принимать звонки с 10 до 11 утра.