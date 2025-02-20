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Общество 20 февраля 2025 10:30

Росреестр ответит на вопросы татарстанцев о новом земельном законе

Росреестр Татарстана 21 февраля проведет горячую линию, посвященную нововведениям в земельном законодательстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Как известно, с 1 марта 2025 года вступает в силу Федеральный закон (№ 307-ФЗ), которым определяется трехлетний срок для освоения земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков. В связи с увеличением вопросов, поступающих от граждан по нововведениям в земельном законодательстве, Росреестр проводит по данной теме горячую линию», – говорится в сообщении.

Специалисты отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии ответят на вопросы о том, что считается освоением земельного участка, какие признаки указывают на его неиспользование по назначению, и какие меры воздействия предусмотрены для нарушителей земельного законодательства.

Позвонить и задать свой вопрос можно с 9 до 11 часов утра по телефону: (843) 255-25-71. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы будут опубликованы на официальных ресурсах ведомства.

#Управление Росреестра по РТ #земельное законодательство
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