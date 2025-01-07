Росреестр опроверг сообщения о массовой утечке данных из ЕГРН

Росреестр опроверг сообщения об утечке данных из Единого госреестра объектов недвижимости. Сообщение появилось в телеграм-канале ведомства.

«Росреестр не подтверждает утечку данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН)», — отмечается в посте.

Запущены дополнительные проверки сведений.

Ранее в мессенджерах стали появляться сообщения о том, что хакерам якобы удалось получить доступ к более чем 2 млрд строк из ЕГРН, в том числе персональным данным граждан.