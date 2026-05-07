Росреестр объяснил, в каких случаях у собственников могут изъять землю

Постановление правительства, которое устанавливает признаки неиспользования земельных участков в населенных пунктах, а также садовых и огородных территорий, действует в России с 1 сентября. Об этом «RT» сообщили в Росреестре.

В ведомстве пояснили, что документ приняли для реализации федерального закона, предусматривающего трехлетний срок на освоение земельного участка. Сам закон вступил в силу 1 марта 2025 года.

Как отметили в Росреестре, новые нормы в первую очередь касаются проблемных участков – заболоченных, захламленных или заросших сорняками.

Собственникам предоставляют дополнительные три года на подготовку земли к использованию. За это время владелец может очистить участок от мусора, осушить территорию, выровнять рельеф и выполнить другие необходимые работы. Пока участок осваивается, собственника нельзя привлечь к ответственности за нецелевое использование земли, поскольку фактически эксплуатация еще не началась.

После окончания трехлетнего срока участок должен использоваться по назначению – например, для строительства дома, магазина, объектов отдыха или выращивания сельхозпродукции. С этого момента владелец уже несет ответственность за неиспользование земли, а надзорные органы получают право фиксировать нарушения.

В Росреестре уточнили, что, если в период освоения участок остается захламленным, инспектор выносит предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В документе собственнику рекомендуют привести территорию в порядок в установленный срок.

Если владелец не устранит нарушения, а состояние участка продолжит соответствовать признакам неиспользования, это станет основанием для фиксации нарушения.

После этого собственнику выдают официальное предписание с конкретным сроком для устранения проблемы. Затем проводится повторная проверка. Если нарушения сохраняются, возбуждается дело об административном правонарушении и рассматривается вопрос о привлечении владельца к ответственности. Одновременно собственнику направляют новое предписание.

Если и после этого ситуация не изменится, Росреестр в течение 30 дней уведомляет уполномоченный орган власти или муниципалитет. После этого власти могут обратиться в суд с требованием об изъятии участка и его продаже через публичные торги.

В ведомстве подчеркнули, что при назначении наказания учитываются характер нарушения, имущественное положение собственника и смягчающие обстоятельства. Владелец участка может представить объяснения причин сложившейся ситуации. При первом выявлении нарушения штраф не назначается – ограничиваются предупреждением.

Также в Росреестре напомнили, что при длительном отсутствии собственник может передать участок в аренду или безвозмездное пользование другим лицам, чтобы поддерживать территорию в надлежащем состоянии.

В ведомстве отдельно подчеркнули, что изъятие земли остается крайней мерой и проводится только через суд. Такой вариант возможен, если собственник проигнорировал все предписания и не устранил нарушения в установленный срок. В этом случае участок могут выставить на публичные торги, чтобы найти нового владельца, который будет использовать землю эффективно.