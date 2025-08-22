Росреестр об изменениях в законах: Не отнять землю, а вернуть владельца на участок

С 1 сентября вступают изменения в законодательство для владельцев земельных участков. Поправки включают в себя перечень признаков неиспользования земли и в первую очередь направлены на помощь собственникам, чтобы они знали, чего нельзя допускать на своих участках, заявил начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по Татарстану Алмаз Назмиев.

«Закон не предлагает расширить критерии изъятия земельных участков или увеличить штрафы. Задача – не наказать человека и не изъять землю, а привести участки в порядок», – сказал Назмиев.

Начальник правового Управления Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан Зульфат Галяутдинов также подчеркнул, что изменения позволят исключить субъективную оценку инспекторов и помогут собственникам понять, какие нормы нужно соблюдать.

«Нормы, которые были введены, нужны, чтобы внести ясность для собственников. Они определяют признаки неиспользования и определяют механизмы, по которым эти признаки необходимо устранить. Чтобы пользователи использовали участки или хотя бы за ними ухаживали», – подчеркнул Галяутдинов.

Он также отметил, что критерии – это понятный и регламентированный механизм воздействия на тех, кто уже давно не использует свою землю, так как от заброшенных участков страдает населенный пункт в целом – портится внешний вид улиц, кустарники и сорняки быстро переходят на соседние участки, птицы селятся на чердаках и многое другое.

В целом же критерии довольно просты и понятны. В основном нельзя допускать зарастания или захламления более 50% территории участка, а в случае нахождения на нем недвижимости строение не должно стоять с выбитыми окнами, обвалившейся крышей и прочим.

К слову, даже если собственник полностью проигнорирует все предостережения и предписания, то участок после изъятия будет продан на торгах и вся сумма от его продажи (за исключением издержек на процесс) будет передана бывшему владельцу земли.