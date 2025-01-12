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Росреестр назвал регионы, жители которых чаще всего покупали недвижимость в РТ
В 2024 году чаще представителей других регионов недвижимость в Татарстане приобретали жители Башкортостана, Москвы, Подмосковья, Удмуртии и Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.
По данным ведомства, с января по декабрь прошлого года от жителей Башкортостана по экстерриториальному принципу поступило 625 обращений, Москвы — 529, Московской области — 485, Удмуртии — 308, Ульяновской области — 285.
В топ-10 субъектов Федерации, жители которых чаще всего покупали недвижимость в Татарстане, также вошли Самарская область, Республика Марий Эл, Чувашская Республика и Ленинградская область.
Как и в предшествовавшие годы, наибольшим спросом пользовалась недвижимость в Казани (1539 обращений). Также популярными оказались Набережные Челны (350 обращений) и Зеленодольский район (342). Вместе с тем всего за 2024 год в Росреестр Татарстана по экстерриториальному принципу поступило 4665 обращений.
«В среднем в наше ведомство в 2024 году от жителей других регионов для проведения учетно-регистрационных действий — регистрации прав и кадастрового учета — поступало порядка 400 обращений в месяц. При этом экстерриториальный формат обращения позволяет гражданам, не неся никаких дополнительных финансовых затрат (например, на проезд), получить те же услуги и в те же сроки — вне зависимости от месторасположения объекта недвижимости», — прокомментировала ситуацию заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.
Кроме того, в Управлении Росреестра по РТ уточнили, что за последние пять лет начиная с 2020 года от жителей различных регионов поступило в общей сложности около 20,3 тыс. заявлений на экстерриториальную регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости на территории республики.
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