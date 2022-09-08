Росреестр назвал пять причин зарегистрировать права на недвижимость

В Татарстане не зарегистрированы более 850 тыс. объектов недвижимости из 4,5 млн, находящихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщает пресс-служба Росреестра республики.

Так, до сих пор не оформлены права на 333,5 тыс. земельных участков, 196 тыс. жилых помещений и 117,5 тыс. жилых домов, а также на 40 тыс. гаражей, 37 тыс. садовых домов и 4 тыс. объектов незавершенного строительства.

Специалисты Росреестра призвали граждан оформить право собственности и назвали пять причин, почему это важно. Так, если право собственности не зарегистрировано, то владелец объекта недвижимости не может им распоряжаться: подарить, продать, заложить или сдавать в аренду.

Кроме того, подделав документы, мошенники могут лишить гражданина недвижимости. Если же право собственности зарегистрировано в ЕГРН, то собственник может запретить совершение сделок без личного участия с принадлежащей ему недвижимостью.

В-третьих, в случае ситуации, когда участок с постройками на нем изымается для государственных или муниципальных нужд, владелец не получит компенсацию. Кроме того, претендовать на страховые выплаты в случае природных катаклизмов также нельзя.

Четвертая – если документы будут утеряны, восстановить их очень сложно, лишь в судебном порядке. При зарегистрированных правах получить копию документов можно в любое время.

Пятая причина касается тех, кто не регистрирует недвижимость, чтобы не платить налог. В настоящее время муниципалитеты ищут тех правообладателей, которые уклоняются от регистрации недвижимости и при их выявлении информация направляется в Росреестр для внесения соответствующих сведений. Причем эти сведения не приравнивается к государственной регистрации права, но будет являться основанием для последующего налогообложения.

В случае если правообладатель не будет выявлен, орган местного самоуправления вправе в отношении такого объекта недвижимости запустить процедуру признания его бесхозяйным с последующим оформлением в муниципальную собственность.