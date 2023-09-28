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Росреестр и Роскадастр на горячей линии расскажут о вакансиях в ведомствах
Завтра, 29 сентября, два ведомства – Росреестр и Роскадастр по Республике Татарстан – проведут горячую линию о порядке трудоустройства. Мероприятие пройдет в рамках месяца «Кадровый потенциал» и приурочено к 15-летию Росреестра. Линия состоится с 10.00 до 12.00.
Специалисты расскажут о том, какие вакансии открыты в ведомствах, каковы условия работы, озвучат предъявляемые к соискателям требования. Все интересующие вопросы жители Татарстана могут задать по телефону +7(843)255-25-71. Ответы на наиболее популярные будут размещены на официальных ресурсах ведомства, сообщает пресс-служба республиканского Росреестра.
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