news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 28 сентября 2023 11:35

Росреестр и Роскадастр на горячей линии расскажут о вакансиях в ведомствах

Скопировать ссылку

Завтра, 29 сентября, два ведомства – Росреестр и Роскадастр по Республике Татарстан – проведут горячую линию о порядке трудоустройства. Мероприятие пройдет в рамках месяца «Кадровый потенциал» и приурочено к 15-летию Росреестра. Линия состоится с 10.00 до 12.00.

Специалисты расскажут о том, какие вакансии открыты в ведомствах, каковы условия работы, озвучат предъявляемые к соискателям требования. Все интересующие вопросы жители Татарстана могут задать по телефону +7(843)255-25-71. Ответы на наиболее популярные будут размещены на официальных ресурсах ведомства, сообщает пресс-служба республиканского Росреестра.

#росреестр #горячая линия #вакансии
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2