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Общество
23 марта 2022  17:08

В РТ пройдет горячая линия по вопросам оформления в собственность садовых участков

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Росреестр Татарстана вместе с Кадастровой палатой проведет горячую линию для жителей республики по оформлению в собственность земельных участков в садоводческих товариществах и регистрации прав на садовые дома. 

Жителям Татарстана ответят на вопросы, связанные со снятием с кадастрового учета «временных участков» и с оформлением земельных участков в садах, пояснила пресс-служба ведомства.

Мероприятие запланировано на 24 марта с 10 до 12 часов. Свои вопросы татарстанцы могут задать по телефону (843) 255-25-71. 

#росреестр рт #кадастровая палата по рт #садоводческие общества
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