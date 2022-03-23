В РТ пройдет горячая линия по вопросам оформления в собственность садовых участков

Росреестр Татарстана вместе с Кадастровой палатой проведет горячую линию для жителей республики по оформлению в собственность земельных участков в садоводческих товариществах и регистрации прав на садовые дома.

Жителям Татарстана ответят на вопросы, связанные со снятием с кадастрового учета «временных участков» и с оформлением земельных участков в садах, пояснила пресс-служба ведомства.

Мероприятие запланировано на 24 марта с 10 до 12 часов. Свои вопросы татарстанцы могут задать по телефону (843) 255-25-71.