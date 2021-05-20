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Ру Тат
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20 мая 2021  06:35

Росреестр и Кадастровая палата Татарстана проконсультируют граждан в прямом эфире

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Представители Росреестра и Кадастровой палаты Татарстана расскажут жителям республики об изменениях в законодательстве для заказчиков и исполнителей кадастровых работ, а также ответят на вопросы граждан в прямом эфире Instagram. Об этом сообщила пресс-служба Управления Росреестра по РТ. 

Также представители ведомства объяснят детали подготовки документов, которые необходимы для постановки объектов недвижимости на кадастровый учет и последующей их регистрации. Трансляция начнется в 11 часов дня в четверг, 20 мая. Проведет ее председатель Общественного совета при Росреестре Татарстана Дина Гайзатуллина.

Задать свои вопросы граждане могут в официальном Instagram-аккаунте Росреестра Татарстана.

Ранее Росреестр РТ и Кадастровая палата ответили на вопросы о покупке и продаже недвижимости.

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