Росреестр и Кадастровая палата РТ расскажут татарстанцам о нюансах гаражной амнистии

30 сентября жители Татарстана смогут проконсультироваться с экспертами по вопросам гаражной амнистии, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Отвечать на вопросы будут специалисты управления и Кадастровой палаты. Мероприятие состоится во всех районах республики с 10.00 до 11.00 30 сентября.

Жители Казани смогут проконсультироваться по номеру 8 (843) 255-25-71, телефоны, действующие в других муниципалитетах, можно узнать на сайте rosreestr.tatarstan.ru.

Закон о гаражной амнистии вступил в силу 1 сентября текущего года и будет действовать в течение пяти лет — до 1 сентября 2026-го.