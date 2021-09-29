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Ру Тат
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29 сентября 2021  12:56

Росреестр и Кадастровая палата РТ расскажут татарстанцам о нюансах гаражной амнистии

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30 сентября жители Татарстана смогут проконсультироваться с экспертами по вопросам гаражной амнистии, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Отвечать на вопросы будут специалисты управления и Кадастровой палаты. Мероприятие состоится во всех районах республики с 10.00 до 11.00 30 сентября.

Жители Казани смогут проконсультироваться по номеру 8 (843) 255-25-71, телефоны, действующие в других муниципалитетах, можно узнать на сайте rosreestr.tatarstan.ru.

Закон о гаражной амнистии вступил в силу 1 сентября текущего года и будет действовать в течение пяти лет — до 1 сентября 2026-го.

#Росреестр по РТ #амнистия #гаражи
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