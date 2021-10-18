Росреестр Татарстана 21 октября проведет горячую линию по «гаражной амнистии»

Росреестр Татарстана совместно с Кадастровой палатой 21 октября проведут горячую линию по «гаражной амнистии», сообщила пресс-служба управления.

В Росреестре отмечают, что консультации проводятся на протяжении двух месяцев. За это время ведомство выявило типичные запросы. К примеру, как зарегистрировать земельный участок, находящийся в собственности у гаражного кооператива.

«Одним из условий применения „гаражной амнистии“ является нахождение земельного участка в государственной или муниципальной собственности, то есть если такой участок предоставлен в собственность гаражному кооперативу и такое право зарегистрировано в ЕГРН, то „гаражная амнистия“ не может быть применена. В данном случае гаражный кооператив, в качестве собственника, самостоятельно осуществляет раздел земельного участка с одновременной государственной регистрацией права», — говорится в сообщении.

Следующая горячая линия по «гаражной амнистии» пройдет 21 октября с 10 до 11 часов по тел. 8 (843) 255-25-71, телефоны, действующие в других муниципалитетах, можно узнать на сайте https://rosreestr.tatarstan.ru/.

Федеральный закон о «гаражной амнистии» вступил в силу 1 сентября 2021 года и будет действовать в течение 5 лет – до 1 сентября 2026 года. Он призван помочь гражданам в оформлении прав на гаражи, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, по упрощенной схеме.