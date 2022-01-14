Росреестр: Для строительства М12 в РТ проведено 1,6 тыс. учетно-регистрационных действий

В Татарстане для строительства скоростной трассы М12 Москва – Казань проведено более 1,6 тыс. учетно-регистрационных действий. Об этом сообщил руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров на заседании коллегии.

«Проанализированы границы нескольких тысяч участков, выявлены и устранены тысячи пересечений и наложений. По десяткам участков определены и реализованы оптимальные решения имевшихся сложностей. В результате для строительства автодороги в кратчайшие сроки проведено почти 2 тыс. учетно-регистрационных действий», – рассказал докладчик.

В частности, поставлено на учет 1 048 земельных участков, проведены 399 действий в рамках единой процедуры и регистрация аренды в отношении 225 земельных участков. «Работа в этом направлении продолжается и сейчас», – отметил Зяббаров.

Он подчеркнул, что учет и регистрация прав на земельные участки, по которым будет проходить новая скоростная автодорога, «является важным направлением ежедневной деятельности управления».

Автомобильная дорога в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км: седьмой этап – 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск), восьмой этап – 70 км (от пересечения с автодорогой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали).