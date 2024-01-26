Росреестр: Число ипотечных сделок в Татарстане за год выросло на 58%

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В Татарстане за прошедший год число ипотечных сделок увеличилось на 58%. По данным Росреестра Татарстана, объем ипотечных сделок на татарстанском рынке недвижимости по итогам 2023 года составил свыше 111,6 тыс. В 2022-м году этот показатель составлял 70,6 тыс.

«За прошлый год нашим ведомством зарегистрировано на 58% ипотек больше, чем по итогам 2022-го года», – сообщила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова. При этом, отметила она, доля документов, поступивших в электронном виде от кредитных организаций, составила 85%. «А это значит, что в подавляющем большинстве случаев (96%) ипотечные сделки были зарегистрированы за 24 часа», – резюмировала Бурганова.

Она также сообщила, что в 2023-м году Росреестр Татарстана было зарегистрировал более 13,5 тыс. льготных ипотек, что в 2 раза больше, чем в 2022-м.

По сравнению с 2022-м годом жители республики стали на 60% чаще использовать кредитные средства при покупке земельных участков. Всего в 2023-м году на участки было зарегистрировано около 50 тыс. ипотек.

Количество ипотек на жилые и нежилые помещения увеличилось примерно на 30% (около 60 тыс. и 2,6 тыс. ипотек соответственно). В 2022-м году данные показатели составляли 45,3 тыс. и 2 тыс.

Вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев, в свою очередь, отметил, что 2023 год стал рекордным по количеству ипотечных сделок. Большинство из них были покупками у застройщиков. «Интерес к недвижимости растет благодаря программам льготной, семейной и сельской ипотеки, а также материнскому капиталу. На сегодняшний день эти программы поддержки продолжают действовать, и активность среди покупателей сохраняется на высоком уровне», – подчеркнул он.

Садриев также привел данные о то, что в целом за прошедший год общее количество регистрационно-учетных действий в отношении объектов недвижимости составило почти 1,6 млн, что на 51% больше, чем в 2022-м году.