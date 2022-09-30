Росреестр: чаще всего жилье в Татарстане покупают жители Башкирии и Ульяновской области

По данным Росреестра Татарстана, наибольший интерес к недвижимости в республике проявляют жители Башкирии и Ульяновской области.

Также в первую десятку регионов, жители которых чаще всего вкладываются в жилье в РТ, вошли Самарская область, Чувашия, Московская область и Москва, Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Республика Марий Эл и Нижегородская область. Если вычесть столицу и нефтегазовый ХМАО, жители которого традиционно выступают инвесторами в недвижимость в наиболее развитых регионах страны, очевидно, что Татарстан продолжает притягивать интерес (к переезду или только инвестированию) представителей соседних регионов.

«Татарстан и Казань уже много лет привлекает не только жителей близлежащих регионов, но и покупателей со всей России. Обращаются как граждане, планирующие купить недвижимость для постоянного проживания, так и в целях инвестирования», – отмечает вице-президент Гильдии риелторов РТ Руслан Садреев.

Всего в январе-августе в Росреестр Татарстана поступило более 3,4 тыс. заявлений от жителей других регионов на экстерриториальную регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости, из них 1224 – это покупка недвижимости в Казани. Кроме столицы Татарстана наибольшим спросом у жителей других регионов также пользуется недвижимость, расположенная в Набережных Челнах, а также в Ютазинском, Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах.

Экстерриториальное оформление сделок с недвижимостью позволяет сэкономить не только время, но и расходы, связанные с поездкой к месту совершения сделки: заявитель может подать документы на совершение учетно-регистрационных действий в отношении объекта недвижимости, находящегося на территории другого субъекта РФ. И для этого ему не нужно покидать домашний регион, достаточно обратиться в любой офис МФЦ.

«Оформление недвижимости будет проведено в те же сроки, что и при обычном способе подачи заявления. В этом году такой возможностью уже воспользовалось порядка 5 тысяч татарстанцев», – рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилия Бурганова.