Росприроднадзор: «Запахи на севере Казани уменьшатся после рекультивации полигона»

Сегодня руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Фаяз Шакиров рассказал о промежуточных итогах проверок ведомства в ответ на жалобы жителей Казани на неприятные запахи.

Глава Росприроднадзора по РТ напомнил, что в 2022 и 2023 годах проводились проверки как «Казаньоргсинтеза», так полигона «Восточный» УК «ПЖКХ», птицефабрики «Ак Барс», и ряда других предприятий. Нарушения были выявлены на всех предприятиях. Однако «Казаньоргсинтез» практически все предписания надзорного ведомства выполнил.

«Предприятием проведена полная инвентаризация источников выбросов, материалы предоставлены нам. Сейчас „Казаньоргсинтез“ на стадии получения комплексного экологического разрешения как объект первой категории (комплексное экологическое разрешение обязаны получать все объекты, оказывающий воздействие на окружающую среду — прим. Т-и)», — пояснил он.

Шакиров отметил вклад СИБУРа в сохранение окружающей среды, который измеряется десятками миллиардов рублей.

«За 2023 год только на „Казаньоргсинтезе“ была проведена полная инвентаризация источников выбросов на 1,2 млрд рублей, готовится реконструкция очистных сооружений, а на реакторе „В“ будет возврат отводимых газов на производство, что тоже снижает воздействие на окружающую среду», — указал он.

«Вопрос запахов у нас в последние три года в северной части Казани стоит очень остро. Управлением уже проведены проверки всех крупнейших предприятий, оказывающих наибольшее влияние на воздух этой части города. Выявленные нарушения на предприятиях поэтапно устраняются. Учитывая продолжающиеся жалобы, мы на регулярной основе инициируем повторные заявления в прокуратуру для проведения надзорных мероприятий в отношении этих предприятий», — заверил глава Росприроднадзора по РТ.

«На сегодня у нас проводится проверка на полигоне ПЖКХ, где выявлен ряд нарушений, в том числе — не устраненных с прошлой проверки», — добавил руководитель ведомства.

«Основной задачей полигона на сегодня является полная рекультивация, думаю, она поможет существенно уменьшить запахи в этом районе, но и тогда они не исчезнут сразу. Сейчас исполком Казани работает над проектом рекультивации, конкретных сроков рекультивации пока нет», — уточнил он.