Росприроднадзор взял пробы воды в стоках на территории Русско-Немецкой Швейцарии

Сотрудники Госкомитета РТ по биологическим ресурсам совместно со специалистами Росприроднадзора по РТ обследовали часть территории памятника природы регионального значения — Русско-Немецкой Швейцарии, где жители Казани обнаружили грязные стоки. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В ходе обследования было установлено, что точка сброса находится за пределами границ особо охраняемой природной территории. Специалисты лаборатории Росприроднадзора взяли пробы сточных вод. По результатам анализа будут приняты соответствующие меры», — проинформировали в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что горожане обнаружили стоки с неприятным запахом, стекающие со стороны Казани по территории ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария» и впадающие в реку Казанку, и рассказали о них экологам. По мнению очевидцев, причиной инцидента, судя по всему, стала авария на канализационных сетях.