Росприроднадзор в Татарстане за год выявил нарушения почти на 43 млн рублей

В Татарстане сотрудники Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора в прошлом году выявили нарушения на 42,8 млн рублей. Об этом сообщил руководитель ведомства Фаяз Шакиров на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

«В прошлом году сотрудниками управления в рамках надзорных плановых работ было проверено 155 объектов контроля. На этот год утвержден список из 264 объектов. По результатам надзорных мероприятий выявлено 1456 нарушений. Наложено штрафов на общую сумму 42,8 млн рублей, 80% из которых взысканы в соответствующие бюджеты», – рассказал докладчик.

По словам Шакирова, предварительно сумма вреда окружающей среде составляет более 8 млрд рублей.

Руководитель управления подчеркнул, что с каждым годом актуальным становится вопрос размещения твердых коммунальных отходов. В государственный реестр по размещению отходов включено 69 объектов в Татарстане.

«Фактически в прошлом году эксплуатировалось 36 полигонов. Отсутствуют лицензии на размещение отходов в Лениногорском, Ютазинском, Пестречинском, Верхнеуслонском полигонах, несмотря на имеющиеся объемы. По этому вопросу ведем работу с муниципальными районами. Не проводя дополнительных экспертиз, будем решать вопрос по увеличению объемов этих полигонов и ввода их в действие», – отметил он.