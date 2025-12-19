Росприроднадзор сообщил о снижении валовых выбросов в атмосферный воздух

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Снижение валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Татарстане зафиксировало Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора, проанализировав статистические данные. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Елена Попова.

«В 2023 году выбросы от стационарных источников в целом по республике снизились на 91 тонну по сравнению с 2022 годом. А в 2024 году снижение произошло еще на 835 тонн», – сказала она.

По данным Поповой, количество отходов также снижается. При этом она отметила, что в республике ежегодно образуется около 5 млн тонн отходов. Исключением стали 2022 и 2023 годы, когда образование отходов значительно выросло в связи со строительством автодороги М-12.