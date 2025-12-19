Росприроднадзор сократил сроки лицензирования в три раза

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора в 2025 году оказало более 3 тыс. государственных услуг в электронном виде. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Елена Попова.

«Практически все они предоставляются в электронном виде, что удобно и прозрачно как для заявителей, так и для сотрудников. Сроки предоставления государственных услуг сокращены. Так, например, предоставление государственной услуги по лицензированию осуществляется в 10- или 15-дневные сроки, в зависимости от количества мест осуществления деятельности и от количества заявленных отходов», – рассказала она.

Ранее эта услуга предоставлялась в течение 45 дней. Таким образом, сроки сократились более чем в три раза. Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется в 5-дневный срок. Однако с марта следующего года этот срок сократится до трех рабочих дней, заметила Попова.