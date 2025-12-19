Росприроднадзор: «С начала года окружающей среде нанесен вред на 5 млрд рублей»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора в этом году возбуждено 1254 административных дела. По фактам причинения вреда окружающей среде нарушителям предъявлено 129 ущербов на более чем 5 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня заместитель руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Булат Ахмадиев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Сотрудники Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора в этом году провели 1077 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 63 плановые и 140 внеплановых проверок в Татарстане», – отметил он.

По данным Ахмадиева, в этом году плановые и внеплановые проверки проведены на Камском металлургическом комбинате «ТЭМПО», АО «Бугульма-Водоканал», Химзаводе им. Л.Я. Карпова, АО «Альметьевск-Водоканал» и других предприятиях, по результатам которых выявлены нарушения, а виновные привлечены к административной ответственности.

«В 2024 году взысканы ущербы на общую сумму 162 млн рублей. На сегодняшний день предприятиями возмещено около 100 млн рублей, из них 67,5 млн рублей по Татарстану», – сказал Ахмадиев.

Так, в результате несанкционированного размещения отходов от очистки шламоотвала Нижнекамской ТЭЦ сумма ущерба почве составила более 2,4 млрд рублей. Отходы вывезены и размещены «БэстХимом» на земельных участках. Судом в этом году вынесено решение о взыскании ущерба. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

«За несанкционированное размещение отходов на почве площадью 1445 кв. метров татарстанской организации "Центр Спас" предъявлен иск на 153 млн рублей», – заметил Ахмадиев.

Во время плановой проверки установлено, что КМК «ТЭМПО» в Набережных Челнах организовало несанкционированную свалку отходов площадью более 13 тысяч кв. метров. Предварительная сумма ущерба составляет более 69 млн рублей.

Кроме того, на территории промышленной зоны Нижнекамского района в почве выявлены превышения допустимых концентраций по нефтепродуктам до 59 раз на площади 2,8 га. Предварительный размер вреда окружающей среде оценивается в 27,3 млн. рублей. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

Также обнаружено загрязнение почвы площадью 2700 кв. метров в результате деятельности «Вертикаль плюс» в Лениногорске. По факту возбуждено уголовное дело. Направлено исковое заявление в суд о взыскании вреда в размере 23,2 млн рублей.

В Советском районе Казани обнаружен несанкционированный склад отходов на площади более 5000 кв. метров. Ущерб, нанесенный почве, составляет более 79 млн рублей. Нарушитель устанавливается.