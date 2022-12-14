Росприроднадзор рассказал о выявленных за год нарушениях на Казанке

Сброс сточных вод, движение автотранспорта в водоохранное зоне, ограничение доступа к водному объекту — такие нарушение зафиксировали специалисты Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора в 2022 году на Казанке. Об этом сообщил корреспонденту «Татар-информа» руководитель ведомства Фаяз Шакиров.

«Сброс сточных вод, движение автотранспорта в водоохранное зоне — в этом году порядка 30 фактов зафиксировали, а также ограничение доступа к водному объекту. Бывают нарушения, когда физическим лицам выдается разрешение на водопользование, они углубляют дно и прочее», — сказал он.

Кроме того, в этом году были жалобы на засыпку Казанки возле центра семьи «Казан». Спикер напомнил, что проект создания искусственного земельного участка на данной территории получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, однако изначально работы велись с нарушениями.

«На место выезжали несколько надзорных органов. Когда мы выезжали, засыпка не велась. Но в материалах правоохранительных органов, которые к нам поступили, были указаны земснаряды, при помощи которых пытались начать засыпку. В данном случае мы направили предостережение», — сказал Шакиров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что входе внеплановых проверок специалисты Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора обнаружили превышения в стоках очистных соружений в ряде районов Татарстана. В их числе есть новые биологические очистные сооружения (БОС), построенные по национальному проекту «Экология».