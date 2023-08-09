Росприроднадзор пытается взыскать 43 млн рублей с Нижнекамской ТЭЦ

Фото: телеграм-канал руководителя Росприроднадзора

Нижнекамская ТЭЦ недоплатила часть средств за негативное воздействие на окружающую среду. Задолженность составляет более 43 млн рублей, из которых свыше 1,2 млн — пени.

Как рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, отходы, образованные ТЭЦ, по договору были переданы ООО «БэстХим», однако вопрос выплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду не был урегулирован. Не говорилось об этом и в декларации по оплате НВОС.

«Поскольку добровольно предприятие не компенсировало долг, мы будем добиваться возмещения через суд», — написала Радионова в своем телеграм-канале.

Ранее она рассказала, что Росприроднадзор пытается взыскать 307 млн с казанской компании за незаконную свалку.

Напомним, что штрафы, оплаченные за несоблюдение природного законодательства направляются в бюджет — на реализацию национального проекта «Экология». Этот принцип получил название «загрязнитель платит».

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.