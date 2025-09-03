Росприроднадзор проверит компанию «РСО-Инвест» из-за свалки в Пестречинском районе РТ

Фото: пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора проведет проверку в отношении ООО «РСО-Инвест» из-за нелегальной свалки около села Надеждино Пестречинского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Местные жители обратились в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора из-за захоронения мусора у населенного пункта. Специалисты управления и прокуратуры Пестречинского района РТ провели выездные обследования территории с отборами проб размещаемых отходов.

В результате было выявлено размещение и захоронение отработанных покрышек, пластиковых изделий, упаковок, металлов, древесных отходов на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Также установлено невыполнение ООО «РСО-Инвест» условий утвержденной государственной экологической экспертизы.

Отходы сюда завозятся с объекта утилизации отходов фирмы «РСО-Инвест», расположенного вблизи деревни Самосырово Советского района Казани. Собранные материалы направлены в прокуратуру Пестречинского района для принятия мер прокурорского реагирования.

В Волжско-Камском управлении Росприроднадзора также проинформировали, что в соответствии с требованием Волжской межрегиональной прокуратуры будет проведена проверка деятельности компании «РСО-Инвест». В итоге будет дана оценка выполнения требований государственной экологической экспертизы при утилизации отходов и иных требований природоохранного законодательства.

Ранее, еще в середине июля, прокуратура Пестречинского района потребовала привлечь к ответственности «РСО-Инвест» из-за организации свалки твердых бытовых отходов на участке земли сельскохозяйственного назначения. Размер вреда, причиненного загрязнением почвы, был оценен более чем в 3,5 млн рублей.

Прокуратура района возбудила в отношении компании дела об административных правонарушениях по двум статьям КоАП РФ за использование земельного участка не по целевому назначению и порчу земель, а также внесла представление с требованием устранить нарушения.