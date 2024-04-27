Росприроднадзор принял участие в шести субботниках и убрал мусор на пляже в Казани

Сразу в шести субботниках приняли участие сегодня сотрудники Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора. «Генеральные уборки» прошли в Казани, Нижнекамске и Елабуге. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

«По инициативе Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора прошел субботник на территории казанского пляжа „Нижнее Заречье“. В нем приняли участие сотрудники Казанского вертолетного завода, ФКП „Казанский государственный казенный пороховой завод“, АО „Казанькомпрессормаш“, филиала ОАО „ТГК-16“ — Казанской ТЭЦ-3, а также студенты вузов КГЭУ, КНИТУ-КАИ и КГАУ. Общими усилиями было собрано 30 кубометров мусора», — сообщили в пресс-службе.

Среди собравшихся были разыграны фирменные футболки, свитшоты и худи международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». Также на территории пляжа «Нижнее Заречье» были вручены благодарности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой ректорам трех казанских вузов.

Параллельно прошли субботники на трех территориях в Нижнекамске. Сотрудники Управления Росприроднадзора очистили от мусора береговые линии рек Зай и Кама и территорию за лесополосой по улице Лесная. В этих субботниках приняли участие сотрудники ряда предприятий Нижнекамска. Было собрано более 500 мешков мусора. Также представители ведомства приняли участие в субботниках в национальном парке «Нижняя Кама» в Елабуге и на озере Глубокое в Казани.