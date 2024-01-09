Росприроднадзор: Правительство не останавливается только на проекте «Оздоровление Волги»

Фото: пресс-служба Кремля

Россия владеет самыми крупными запасами источников пресной воды и сохраняет их не только для себя, но и для всего мира. Об этом заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам чиновницы, помимо крупнейшего проекта «Оздоровление Волги», который сегодня активно реализуется, Правительство страны собирается уделить внимание и другим важным водным объектам.

«Оздоравливаем наши реки и наши водные артерии. И глядя, как реализуется федеральный проект „Оздоровление Волги“, мы поняли, что Правительство на этом не остановится. За два года Росприроднадзор обследовал восемь крупнейших водных объектов: Дон, Обь, Иртыш, Ангару, Селенгу и два побережья — черноморское и Каспийского моря», — приводит слова главы ведомства пресс-служба Кремля.

Радионова также отметила, что после взятия 250 тыс. проб и проведения различных исследований удалось собрать полную информацию обо всех реках и побережьях и подготовиться к реализации экологических проектов, направленных на их сбережение.