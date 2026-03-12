Росприроднадзор подведет итоги 2025 года на расширенном совещании в Иннополисе

Расширенное совещание Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, посвященное итогам работы ведомства в 2025 году и задачам на 2026 год, пройдет 13 марта в Иннополисе на площадке Технопарка имени А. С. Попова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ожидается участие Раиса Республика Татарстан Рустама Минниханова, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой, главы Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяза Шакирова, а также представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей крупных промышленных предприятий, научных организаций и общественных объединений.

Перед началом совещания участникам представят выставку, посвященную технологическим и практическим решениям в области экологического контроля и обращения с отходами. В ней примут участие подведомственные организации, предприятия-утилизаторы, промышленные компании, образовательные учреждения и общественные организации.

Основной доклад на совещании представит руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров.

Также ожидаются выступления заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и экологии «Татнефти» Азата Хабибрахманова и генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Марата Фаляхова.

Кроме того, планируется подписание соглашения о взаимодействии в сфере экологического просвещения и развития научных исследований в области охраны окружающей среды. Документ подпишут руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и ректор КФУ Ленар Сафин.

В завершение мероприятия состоится вручение ведомственных наград Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и наград Республики Татарстан.