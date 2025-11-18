Росприроднадзор по РТ: Птицефабрика в Пестречинском районе находится на контроле

Строящийся объект птицеводческого комплекса «Ак барс» в Пестречинском районе Татарстана относится ко второй категории опасности. Соответственно, государственная экологическая экспертиза для него не требуется.

Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель начальника отдела государственного надзора Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Айсылу Сагитова.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Данный объект не будет отнесен к категории чрезвычайно высокой зоны риска. Объект птицеводческого комплекса «Ак барс» подлежат федеральному государственному экологическому контролю, который осуществляет Росприроднадзор. Юридическое лицо обязано соблюдать требования природоохранного законодательства, обеспечивать внесение платы за негативное воздействие, постановку объекта на государственный учет», – рассказала она.

По данным Сагитовой, данный объект будет находиться на контроле управления. В случае поступления сведений о нарушениях требований законодательства будут предприняты меры. Птицеводческий комплекс будет расположен на значительном расстоянии от населенных пунктов.

«На данном объекте сброса в водный объект не предусмотрено. По выбросам будут установлены нормативы. Они обязаны получить разрешительную документацию, работать по установленным нормативам, осуществлять плату за негативное воздействие», – подчеркнула Сагитова.

Она также уточнила, что необходимую документацию нужно разработать после ввода предприятия в эксплуатацию, которая ожидается в 2027 году. Никаких жалоб на строительство объекта пока в Росприроднадзор не поступало.

Птицеводческую ферму планируют разместить на участке недалеко от берега Меши близ населенных пунктов Тагашево, Арышхазда, Ильинский, Куюки, Богородское – к югу от Казани.

Ранее в сети появились жалобы от местных жителей, которые опасаются ухудшения экологической обстановки. Обеспокоенные граждане пишут комментарии под постами Раиса Татарстана в социальных сетях, оставляют заявки в системе «Народный контроль» и составили петицию против строительства птицефабрики, которую на данный момент подписали более 1200 человек.