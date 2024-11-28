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Росприроднадзор отреагировал на жалобы татарстанцев о бане, перекрывшей доступ к Волге
Росприроднадзор отреагировал на жалобы жителей села Студенец насчет бани, которая перекрыла им доступ к Волге.
Ранее односельчане сообщали, что незаконная постройка не дает пройти к реке и загрязняет её стоки. Сотрудники Росприроднадзора, выехав на место, также выявили данное нарушения и выдали предостережение владельцу бани.
«Управлением по данному факту выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства», — приводит ответ замруководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Булата Ахмадиева ГТРК Татарстан.
Тем не менее, хозяин проигнорировал предупреждение ведомства. Теперь сотрудники Росприроднадзора намерены прийти к собственнику строения с повторным визитом. Если владелец не изменит ситуацию – материалы передадут прокуратуре.
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