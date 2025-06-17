Росприроднадзор: Отношение животноводческих комплексов РТ к охране природы изменилось

Отношение к охране окружающей среды у животноводческих предприятий Татарстана существенно изменилось в положительную сторону за последние годы. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Фаяз Шакиров.

«Взгляд животноводческих комплексов Татарстана на охрану окружающей среды в корне поменялся. Сейчас отходы полностью проходят обезвреживание и становятся удобрением. К их хранению требования ужесточились», – отметил он.

В частности, одна из крупных птицеферм республики построила специальный полигон для обезвреживания отходов Всероссийского уровня.