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Общество 17 июня 2025 11:46

Росприроднадзор: Отношение животноводческих комплексов РТ к охране природы изменилось

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Отношение к охране окружающей среды у животноводческих предприятий Татарстана существенно изменилось в положительную сторону за последние годы. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Фаяз Шакиров.

«Взгляд животноводческих комплексов Татарстана на охрану окружающей среды в корне поменялся. Сейчас отходы полностью проходят обезвреживание и становятся удобрением. К их хранению требования ужесточились», – отметил он.

В частности, одна из крупных птицеферм республики построила специальный полигон для обезвреживания отходов Всероссийского уровня.

#росприроднадзор #фаяз шакиров
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