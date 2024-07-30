Росприроднадзор оштрафовал татарстанскую фирму почти на 40 млн за разлив нефтепродуктов

Компанию «Сервис-Экология» оштрафовали на 39,5 млн рублей за порчу земли — фирма допустила образование несанкционированной свалки в деревне Кураково Менделеевского района. Об этом сообщает руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

«Почве нанесен колоссальный урон – мы оценили экологический ущерб в 39,5 млн рублей», – говорится в сообщении.

Компания и ответственные должностные лица понесли административное наказание, плюс ко всему суд обязал компанию возместить вред в полном объеме. Предприятие уже выплатило 5,4 млн рублей.