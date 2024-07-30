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Росприроднадзор оштрафовал татарстанскую фирму почти на 40 млн за разлив нефтепродуктов
Компанию «Сервис-Экология» оштрафовали на 39,5 млн рублей за порчу земли — фирма допустила образование несанкционированной свалки в деревне Кураково Менделеевского района. Об этом сообщает руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.
«Почве нанесен колоссальный урон – мы оценили экологический ущерб в 39,5 млн рублей», – говорится в сообщении.
Компания и ответственные должностные лица понесли административное наказание, плюс ко всему суд обязал компанию возместить вред в полном объеме. Предприятие уже выплатило 5,4 млн рублей.
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