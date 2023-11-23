Росприроднадзор оценил ущерб, причиненный окружающей среде в северной зоне Казани

Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора в 2023 году проведено 1,6 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 54 — в северной зоне Казани. По их результатам рассчитан ущерб, причиненный окружающей среде, на общую сумму 1,1 млн рублей.

Такие данные сообщил сегодня и.о. заместителя руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Булат Ахмадиев на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Вопрос качества атмосферного воздуха в северной зоне Казани является актуальным на сегодняшний день. В 2022 — 2023 годах внеплановые проверки проводятся по согласованию с прокуратурой. Выездные обследования проводятся без взаимодействия с контролируемым лицом. Проведено 260 внеплановых проверок и 965 выездных обследований. В северной зоне Казани ущерб, причиненный окружающей среде в 2023 году, составил 28,3 млн рублей», — сказал он.

По данным спикера, в этом году с нарушителей взыскано 152,6 млн рублей. Ответственность за нарушения в отношении окружающей среды не останется безнаказанной, подчеркнул Ахмадиев.