Росприроднадзор объявил войну стихийным свалкам вокруг Самосыровского полигона

Несмотря на то, что Самосыровский мусорный полигон в Казани уже давно закрыт, вокруг него растут стихийные свалки. Об этом сообщил сегодня руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«По результатам выездного обследования места разлива фильтрата вблизи полигона ТКО „Самосырово“ установлены превышения нормативов загрязняющих веществ в почве по нефтепродуктам в 203 раза, азоту нитритному — в 15 раз, меди — в 3,2 раза. Ущерб почве оценивается в 2,9 млн рублей», — сказал он.

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» Фаяз Шакиров уточнил, что в этом году жалоб от населения на неприятный запах, исходящий от свалки, в управление не поступало. Сегодня надзорное ведомство организовало повторный отбор проб на других загрязненных землях возле закрытого полигона.

«В ходе выездного обследования сотрудниками управления совместно со специалистами филиала ЦЛАТИ (Центра лабораторного анализа и технических измерений — прим. Т-и) по РТ осуществлен отбор проб почв на трех земельных участках», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Ущерб предъявлен собственнику земельного участка — исполкому Казани. Однако ситуация на данной территории продолжает ухудшаться, кто-то регулярно сбрасывает здесь отходы, соответственно, растет площадь свалки.

«Это уже повторный отбор проб почвы, по результатам первого выезда исполкому Казани был предъявлен ущерб на 4 млн рублей. Площадь загрязнения на момент обследования при первом выезде составляла 3,5 тыс. кв. метров, а сейчас она значительно больше. Мы должны определить совместно с правоохранительными органами, кто сбрасывает отходы», — уточнил и. о. заместителя руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Булат Ахмадиев.

Спикер отметил, что захламление наносит серьезный урон природе. Как пояснили в пресс-службе Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, возле полигона «Самосырово» в основном выбрасывают строительный мусор, есть коммунальные и промышленные отходы. Сейчас на месте продолжает работу геодезист, который к вечеру определит точную площадь нелегальной свалки. С учетом полученной информации размер ущерба будет пересчитан.