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Росприроднадзор объяснил, к чему может привести обмеление Волги
В связи с обмелением Волги и ее притоков обнажились навалы мусора, ранее скрытые под водой. Кроме того, увеличившаяся береговая зона может привлечь незаконных застройщиков. Поэтому Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора активно мониторит состояние водного объекта, сообщил сегодня руководитель ведомства Фаяз Шакиров на пресс-конференции в «Татар-информе».
«В ходе мониторинга Волги и Казанки выявляются небольшие навалы мусора, которые раньше находились под водой. Также это может привести к незаконному строительству. Береговые линии на водных объектах установлены, и поэтому даже там, где сейчас нет воды, строительство запрещено. То, что на сегодняшний день нет воды, не означает, что это не водный объект», — пояснил спикер.
Режимы работы Куйбышевского водохранилища устанавливаются Росводресурсами на основании решений межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители Татарстана.
«Обмелением Волги активно занимается рабочая группа Минэкологии Татарстана, и ряд решений уже имеется», — подчеркнул Шакиров.
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