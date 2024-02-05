Росприроднадзор обеспокоен ростом количества полигонов ТКО, исчерпавших мощности

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора в 2023 году изучило остаточную вместимость мусорных полигонов. По итогам проведенной работы выяснилось, что в Татарстане, Чувашии и Марий Эл завершен срок эксплуатации более чем у 70% объектов размещения отходов. Об этом сообщил сегодня руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров на итоговом заседании коллегии ведомства в Набережных Челнах.

«Острым на сегодняшний день является вопрос соблюдения природоохранного законодательства в области обращения с ТКО, что подтверждается и поручениями Президента России [Владимира Путина]. Ситуация требует вмешательства не только природоохранных ведомств, но и других органов власти», — сказал он.

Спикер пояснил, что исчерпана вместимость полигонов в Менделеевском, Сармановском, Черемшанском, Актанышском и ряде других районов республики. В 2024 году будет исчерпана мощность полигонов в Арском, Камско-Устьинском, Тетюшском и Азнакаевском районах.

«По сведениям эксплуатирующих организаций, в этом году в Татарстане остаточная вместимость будет иметься лишь у 22 полигонов, а в 2025 году — у 16», — подчеркнул Шакиров.

Для увеличения остаточной вместимости эксплуатирующим организациям необходима разработка проектной документации по реконструкции или строительству нового объекта, которая должна получить положительное заключение государственной экологической экспертизы в Росприроднадзоре, заметил спикер.

«Отсутствие остаточной вместимости объектов размещения отходов является основанием для отказа в утверждении лимитов на размещение отходов, предприятия будут вынуждены вносить платежи за негативное воздействие на окружающую среду со 100-кратным повышающим коэффициентом. В 2024 году по поручению Правительства Российской Федерации управлением будет проведено 47 обязательных профилактических визита на полигоны ТКО», — предупредил Шакиров.

Итоговое заседание коллегии Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора проходит в здании ИТ-парка. В его работе принимают участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.