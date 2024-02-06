Росприроднадзор: «Казаньоргсинтез» направил 1,27 млрд на природоохранные мероприятия

За 2023 год «Казаньоргсинтез» направил на природоохранные мероприятия 1,27 млрд рублей, 65 млн выделено на закупку инструментов контроля среды – мобильной и стационарной экологической лаборатории для контроля качества атмосферного воздуха вокруг предприятия. Такие данные на итоговой коллегии Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора озвучил глава ведомства Фаяз Шакиров.

На самом предприятии сообщили, что речь идет об инвестициях в программы модернизации и повышения экологичности. В результате КОС снизил воздействие на окружающую среду, в том числе через сокращение потребления ресурсов. На 13% снизились выбросы в атмосферу CO2 и объем водопотребления. На 16% снизилась масса размещаемых отходов.

«Общий объем воздействия на атмосферу находится в границах регламентных значений для предприятия», – отметили в пресс-службе предприятия.

«Казаньоргсинтез» усилил контроль за качеством очистки сточных вод и атмосферного воздуха. Экологическая инфраструктура в рамках соглашения с Министерством экологии и природных ресурсов РТ расширилась стационарным постом круглосуточного непрерывного автоматического контроля состояния атмосферного воздуха в границах санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

Одним из ключевых проектов в 2023 году стала реконструкция производства изопропилбензола. Она позволила на 20% снизить выбросы в атмосферу. Введение в эксплуатацию новой установки изопропилбензола позволило на 4% снизить расходные нормы по сырью и на 68% сократить потребление энергоресурсов.

Ранее в компании сообщали, что благодаря экологическим проектам объем выбросов в пересчете на тонну продукции за 20 лет снизился на 43%. Модернизация проведена на 80% промышленных объектов предприятия.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»