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31 августа 2021  14:56

Роспотребнадзор: Завозные случаи лихорадки денге фиксируются в РФ ежегодно

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Завозные случаи лихорадки денге фиксируются в России ежегодно, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает радио Sputnik.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Индии в штате Уттар-Прадеш от неизвестной болезни скончалось более 70 человек. 

Позже глава Минздрава штата Джай Пратап Сингх опроверг эти сведения, сообщив о гибели 32 детей и 7 взрослых. Об этом сообщал телеканал RT в своем Telegram. 

У большинства заболевших выявили симптомы, характерные для лихорадки денге. 

«В Российской Федерации на протяжении последних нескольких лет ежегодно регистрируют завозные случаи лихорадки денге (в 2020 году — 122 случая); в 2021 году Роспотребнадзор также получал уведомления о случаях заболевания. Заражение чаще всего происходит при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Лихорадка денге — это вирусная инфекция, которая передается укусами москитов. Она широко распространена в Юго-Восточной Азии. По данным Всемирной организации здравоохранения, определенного лечения для болезни нет, а вакцину можно применять только к тем людям, которые переболели ей хотя бы один раз.

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