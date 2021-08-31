Роспотребнадзор: Завозные случаи лихорадки денге фиксируются в РФ ежегодно

Завозные случаи лихорадки денге фиксируются в России ежегодно, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает радио Sputnik.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Индии в штате Уттар-Прадеш от неизвестной болезни скончалось более 70 человек.

Позже глава Минздрава штата Джай Пратап Сингх опроверг эти сведения, сообщив о гибели 32 детей и 7 взрослых. Об этом сообщал телеканал RT в своем Telegram.

У большинства заболевших выявили симптомы, характерные для лихорадки денге.

«В Российской Федерации на протяжении последних нескольких лет ежегодно регистрируют завозные случаи лихорадки денге (в 2020 году — 122 случая); в 2021 году Роспотребнадзор также получал уведомления о случаях заболевания. Заражение чаще всего происходит при посещении Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Бангладеш, Гонконга, Мальдивских островов», — сказано в сообщении Роспотребнадзора.

Лихорадка денге — это вирусная инфекция, которая передается укусами москитов. Она широко распространена в Юго-Восточной Азии. По данным Всемирной организации здравоохранения, определенного лечения для болезни нет, а вакцину можно применять только к тем людям, которые переболели ей хотя бы один раз.