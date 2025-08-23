Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ новых опасных вирусов

Роспотребнадзор опроверг сообщения некоторых СМИ о якобы появившемся в России «новом вирусе», вызывающем кровавый кашель. В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день не зарегистрировано случаев циркуляции ранее неизвестных опасных вирусов на территории страны.

«На сегодняшний день сведений о циркуляции в Российской Федерации каких‑либо новых опасных вирусов, не известных ранее, не зафиксировано», – говорится в заявлении ведомства.