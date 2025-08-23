news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 августа 2025 10:42

Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ новых опасных вирусов

Читайте нас в
Телеграм

Роспотребнадзор опроверг сообщения некоторых СМИ о якобы появившемся в России «новом вирусе», вызывающем кровавый кашель. В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день не зарегистрировано случаев циркуляции ранее неизвестных опасных вирусов на территории страны.

«На сегодняшний день сведений о циркуляции в Российской Федерации каких‑либо новых опасных вирусов, не известных ранее, не зафиксировано», – говорится в заявлении ведомства.

#Роспотребнадзор #вирусы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Белый дом анонсировал заявление Дональда Трампа сегодня в 19:00 мск

Белый дом анонсировал заявление Дональда Трампа сегодня в 19:00 мск

22 августа 2025
Красная дорожка «Новой волны» в Казани: блеск Киркорова, шутки Лолиты и улыбка Алсу

Красная дорожка «Новой волны» в Казани: блеск Киркорова, шутки Лолиты и улыбка Алсу

22 августа 2025