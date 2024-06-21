Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Роспотребнадзор заявил, что готов к эпидугрозам после вспышки холеры в Херсоне
Роспотребнадзор выступил с заявлением о готовности к реагированию на потенциальные эпидемические угрозы в связи с сообщениями о вспышке холеры в Херсонской области, подконтрольной украинским властям, сообщили в татарстанском подразделении ведомства.
Ведомство подчеркнуло, что еще в марте-апреле были приняты все необходимые превентивные меры в соответствии с действующими санитарными правилами и постановлением Главного государственного санитарного врача РФ. Эти шаги были предприняты из-за общего обострения ситуации с холерой в мире.
В ответ на недавние сообщения СМИ Роспотребнадзор заверил общественность в стабильности эпидемиологической обстановки в России и полной готовности к выявлению и реагированию на возможные угрозы.
Среди принятых мер Роспотребнадзор отметил направление экстренного запроса в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения информации о вспышке, а также усиление контроля за санитарно-эпидемиологической ситуацией в приграничных регионах.
Ведомство заявляет, что ситуация находится под строгим контролем, и призывает граждан сохранять спокойствие, подчеркивая готовность системы здравоохранения к возможным вызовам.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»