Роспотребнадзор заявил, что готов к эпидугрозам после вспышки холеры в Херсоне

Роспотребнадзор выступил с заявлением о готовности к реагированию на потенциальные эпидемические угрозы в связи с сообщениями о вспышке холеры в Херсонской области, подконтрольной украинским властям, сообщили в татарстанском подразделении ведомства.

Ведомство подчеркнуло, что еще в марте-апреле были приняты все необходимые превентивные меры в соответствии с действующими санитарными правилами и постановлением Главного государственного санитарного врача РФ. Эти шаги были предприняты из-за общего обострения ситуации с холерой в мире.

В ответ на недавние сообщения СМИ Роспотребнадзор заверил общественность в стабильности эпидемиологической обстановки в России и полной готовности к выявлению и реагированию на возможные угрозы.

Среди принятых мер Роспотребнадзор отметил направление экстренного запроса в Европейское бюро ВОЗ для подтверждения информации о вспышке, а также усиление контроля за санитарно-эпидемиологической ситуацией в приграничных регионах.

Ведомство заявляет, что ситуация находится под строгим контролем, и призывает граждан сохранять спокойствие, подчеркивая готовность системы здравоохранения к возможным вызовам.