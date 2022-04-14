Роспотребнадзор зарегистрировал тест, обеспечивающий большую выявляемость Covid-19

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал уникальный тест, обеспечивающий более высокую выявляемость коронавируса Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens® SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2», — сказано в сообщении.

Помимо прочего, новая разработка «значительно снижает вероятность получения ложноотрицательного результата». При ее применении время, необходимое для проведения анализа, сокращается до 20–25 минут по сравнению с полутора часами при использовании классических ПЦР-тестов.

В самом НИИ отмечают, что на данный момент с выявлением любых штаммов SARS-CoV-2 успешно справляется первая версия теста, зарегистрированная еще в июне 2021 года.

Соответственно, «новый набор реагентов <…> может пока рассматриваться как резервный, на случай появления мутаций, затрагивающих существующие области амплификации», поясняют исследователи.