Роспотребнадзор запускает лекторий о профилактике инфекционных болезней во всех регионах

Роспотребнадзор запускает просветительский лекторий «Санпросвет» с августа по декабрь во всех регионах страны.

Проект направлен на повышение уровня информированности россиян об основных инструментах профилактики инфекционных заболеваний.

Проект запускается в рамках реализации коммуникационной стратегии «Санпросвет», федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».

В мероприятиях примут участие эксперты ведомства и региональные партнеры, включая добровольческие и общественные организации, такие как «Волонтеры-медики», «Движение первых» и другие.

Лекторий «Санпросвет» состоит из четырех образовательных модулей, каждый предназначен для своей возрастной категории:

для детей и подростков занятия пройдут с 11 по 20 августа. Ребята смогут узнать, как правильно подготовиться к учебному году, какие санитарно-гигиенические правила обязательно нужно соблюдать во время учебы. Для подростков также предусмотрены беседы о профилактических мерах против ВИЧ;

взрослые смогут принять участие в лекциях с 22 сентября по 3 октября и узнать о том, как правильно защитить себя и своих близких от гриппа, ОРВИ, ВИЧ;

пожилые слушатели получат актуальные рекомендации по защите здоровья зимой и предотвращении заражения гриппом с 21 по 31 октября;

лекции для молодежи пройдут с 24 ноября по 5 декабря. Специалисты расскажут о профилактике ВИЧ-инфекции, поделятся информацией о современных методах тестирования, развеют самые распространенные мифы о заболевании.

Слушатели смогут не только получить самую актуальную информацию о профилактике и укреплении здоровья напрямую от экспертов, но также задать все интересующие вопросы.