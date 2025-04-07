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Общество 7 апреля 2025 14:09

Роспотребнадзор закрыл рентгеновский кабинет в Альметьевске

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Рентгеновский кабинет альметьевской стоматологии «Альдент» на улице Белоглазова закрыли на месяц из-за грубых нарушений санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Во время проверки Роспотребнадзора выяснилось, что еще 30 июня 2023 года истек срок действия технического паспорта на рентгеновский кабинет. Также не контролировались параметры оборудования.

На юридическое лицо составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности. Рентгеновский кабинет опечатан.

#Роспотребнадзор РТ проверка #стоматология #Альметьевск #нарушение санитарных норм
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