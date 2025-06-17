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Общество 17 июня 2025 12:31

Роспотребнадзор закрыл ферму и молочный цех в Рыбно-Слободском районе из-за бруцеллеза

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Роспотребнадзор закрыл ферму и молочный цех в Рыбно-Слободском районе из-за бруцеллеза
Фото: Управление Роспотребнадзора по РТ

Роспотребнадзор закрыл ферму и молочный цех в Рыбно-Слободском районе из-за выявленного случая бруцеллеза у крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лаишевский территориальный отдел Роспотребнадзора провел санитарно-эпидемиологическое обследование хозяйств «Бариев Р.Г.» и ООО «Кама-Агро». Проверка выявила серьезные нарушения санитарных норм: неудовлетворительное состояние помещений, отсутствие условий для личной гигиены сотрудников, отсутствие контроля за опасными условиями труда, работники допущены к работе без полного и своевременного прохождения медицинского осмотра.

В результате молочный цех в Сабакаево и ферма в Больших Елгах были опечатаны. Суд постановил закрыть их на 90 суток. У одного из сотрудников обнаружен бруцеллез, он проходит лечение.

#Роспотребнадзор #ферма
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