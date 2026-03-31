Роспотребнадзор: Загрязнения воздуха после пожара на «Нижнекамскнефтехиме» не обнаружено

Объем загрязняющих веществ в воздухе после пожара на «Нижнекамскнефтехиме» не превышает пределов нормы.

«По результатам проведенных исследований содержание загрязняющих веществ в воздухе соответствует гигиеническим нормативам», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Отбор проб воздуха был организован на четырех точках, выбранных с учетом направления ветра. Исследования проводила аккредитованная лаборатория Нижнекамского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан».