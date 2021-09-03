Роспотребнадзор: Заболеваемость Covid-19 растет в восьми регионах России

В восьми российских регионах по-прежнему отмечается рост заболеваемости коронавирусом, еще в 47, наоборот, наблюдается снижение числа зараженных. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она добавила, что 30 субъектов РФ находятся на плато по заболеваемости.

«И будем надеяться, что они справятся с ситуацией настолько, что дальнейшее развитие будет исключительно снижением вызова нам. Но здесь, конечно, нельзя не сказать о том, что большую роль играет вакцинация», — подчеркнула руководитель ведомства.

По словам Поповой, во второй декаде сентября можно ожидать приход новой волны коронавируса, так как именно в этот период обычно усиливаются сезонные инфекции. Прежде всего это связано с началом нового учебного года, выходом граждан из отпусков, то есть повышением контактов между людьми. Однако такие скачки типичны и эпидемиологически обусловлены.

«В связи с этим мы предполагаем, что и Covid-19 как респираторная инфекция также обеспечит себе дальнейший рост, но, опять же, если мы не будем привиты», — заключила глава Роспотребнадзора.