Роспотребнадзор за санитарные нарушения на месяц закрыл кафе в центре Казани

Фото: Управление Роспотребнадзора по РТ

Роспотребнадзор на месяц ограничил работу кафе 5 Green bottles на улице Баумана.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по РТ, при проверке было выявлено, что на кухне не хватало оборудования для создания блюд, уборка проводилась некачественно, а блюда готовили из просроченных продуктов. Кроме того, сотрудников допускали к работе без медкнижек и проверки наличия инфекционных заболеваний.

На кафе составили протоколы о нарушениях. Суд постановил приостановить работу заведения на 30 дней.